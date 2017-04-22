Dha'ya İki Ödül

BURSA Gazeteciler Cemiyeti (BGC) tarafından düzenlenen yarışmada, DHA Bursa Bürosu muhabirlerinden Hüseyin Tüccar 'Genel Haber' dalında başarı ödülü, Ahmet Cemal Ekentok ise Spor Röportaj-Araştırma-İnceleme dalında 'mansiyon' aldı.



Bursa Gazeteciler Cemiyeti'nin Basın Kültür Sarayı'ndaki merkezinde yapılan jüri toplantısı yaklaşık 6 saat sürdü. Toplam 163 eser Jüri Başkanı olan Ankara Üniversitesi İletişim Fakültesi Dekanı Prof Dr. Abdülrezzak Altun başkanlığındaki 7 kişilik heyet tarafından teker teker incelendi. Yapılan değerlendirme sonunda DHA muhabiri Hüseyin Tüccar, 'Tel örgüden yemek servisi' haberi ile Genel Haber Dalı'nda 'Başarı Ödülü'ne layık görüldü. Yarışmada DHA Muhabiri Ahmet Cemal Ekentok ise 'Bomba gibi geliyorlar' başlıklı araştırması ile Spor Röportaj-Araştırma-İnceleme dalında 'mansiyon' ile ödüllendirildi.



Toplam, 16 başarı, 18 mansiyon ödülünün verildiği "BGC 2016 Başarı Ödülleri Yarışması" nda dereceye giren başarılı gazeteciler ödüllerini önümüzdeki günlerde yapılacak tören ile alacak.