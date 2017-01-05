DHA SPOR (Abonelerimize CANLI yayın duyurusu) Trabzonspor'un yeni transferleri Mas ve Pereira için imza töreni ve basın toplantısı yapılacak.
Belek'te 10.00'da başlayacak toplantıyı 3G ile CANLI vermeyi planlamaktayız.
Dha Spor (Abonelerimize Canlı Yayın Duyurusu)
DHA SPOR (Abonelerimize CANLI yayın duyurusu) Trabzonspor'un yeni transferleri Mas ve Pereira için imza töreni ve basın toplantısı yapılacak.
DHA SPOR (Abonelerimize CANLI yayın duyurusu) Trabzonspor'un yeni transferleri Mas ve Pereira için imza töreni ve basın toplantısı yapılacak.
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