Dha: Şırnak Valiliği: 16 Terörist Etkisiz Hale Getirildi

Şırnak' ta 23. Jandarma Tümen Komutanlığı tarafından Bestler Dereler bölgesinde yürütülen operasyonda 16 teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi.



Şırnak Valiliği tarafından yapılan açıklamada;İlimiz Bestler-Dereler bölgesinde 23.Jandarma Sınır Tümen Komutanlığı sorumluluğunda hava kuvvetlerimizin ve atak helikopterinin ateş desteğiyle etkisiz hale getirilen 13, Bölücü Terör Örgütü mensubuna ilaveten bu sabaha karşı saat 05: 30'da 3 BTÖ mensubu daha atak helikopterinin ateşiyle etkisiz hale getirilmiş olup toplam 16 BTÖ mensubu etkisiz hale getirilmiştir.Bölgede operasyonlar kararlılıkla devam etmektedir." denildi