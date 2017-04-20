Dha: Şırnak Valiliği: 16 Terörist Etkisiz Hale Getirildi
Şırnak' ta 23. Jandarma Tümen Komutanlığı tarafından Bestler Dereler bölgesinde yürütülen operasyonda 16 teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi.
Şırnak' ta 23. Jandarma Tümen Komutanlığı tarafından Bestler Dereler bölgesinde yürütülen operasyonda 16 teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi.
Şırnak Valiliği tarafından yapılan açıklamada;İlimiz Bestler-Dereler bölgesinde 23.Jandarma Sınır Tümen Komutanlığı sorumluluğunda hava kuvvetlerimizin ve atak helikopterinin ateş desteğiyle etkisiz hale getirilen 13, Bölücü Terör Örgütü mensubuna ilaveten bu sabaha karşı saat 05: 30'da 3 BTÖ mensubu daha atak helikopterinin ateşiyle etkisiz hale getirilmiş olup toplam 16 BTÖ mensubu etkisiz hale getirilmiştir.Bölgede operasyonlar kararlılıkla devam etmektedir." denildi