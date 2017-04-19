Dha: Merdiven Boşluğunda Öldürülen Kadının Erkek Arkadaşı İntihara Kalkıştı

ANTALYA'nın Manavgat İlçesi'nde 2 çocuk annesi 45 yaşındaki Nuran Soydinç, oturduğu apartmanın merdiven boşluğunda boğazı kesilerek öldürülmüş halde bulundu. Cinayet şüphesiyle aranan erkek arkadaşı H.Ö. ise polisin ikna çabalarını reddederek kendi boğazını bıçakla keserek ağır yaralandı.



Manavgat Yayla Mahallesi Işıklar Caddesi'nde saat 20.00 sıralarında meydana gelen olayda Nuran Soydinç, oturduğu 3 katlı apartmanın en üst katındaki merdiven boşluğunda boğazı bıçakla kesilerek öldürüldü. Sesler üzerine çıkan komşuların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri geldi. Sağlık ekipleri kadının yaşamını yitirdiğini belirledi. Nuran Soydinç'in cenazesi savcının incelemesinin ardından Manavgat Devlet Hastanesi morguna konuldu.



KENDİ BOĞAZINI KESTİ



Polis cinayet şüphelisini araştırırken, olay yerine gelen Nuran Soydinç'in ilk eşinden olan oğlu Ş., bağırarak annesinin erkek arkadaşı H.Ö. hakkında küfür etmeye başlayınca polis cinayeti H.Ö.'nün işlemiş olabileceği ihtimali üzerinde yoğunlaştı. H.Ö.'nün olay yerine yaklaşık 20 metre uzaklıkta oturduğunu belirleyen polis eve giderek arama yaptı. İçeride kimsenin bulunmaması üzerine H.Ö.'nün cep telefonuna ulaşan polis, irtibat kurmaya çalıştı. H.Ö.'nün olay yerinin yakınlarındaki DSİ'ye ait sulama kanalı çevresinde olduğunun tespit edilmesi üzerine ekipler bölgeye gitti. H.Ö.'yü bulan polis adamı ikna etmeye çalıştı. İkna çabalarına karşı çıkan H.Ö. yanındaki bıçakla boğazını keserek intihara kalkıştı. Ağır yaralı halde hızla Manavgat Devlet Hastanesi'ne götürülen H.Ö. ameliyata alındı. Durumu ciddi olan H.Ö.'nün tedavisinin sürdüğü belirtildi.



İkinci eşinden boşanma aşamasında olan Nuran Soydinç'in bu süreçte bir otelde bulaşıkçı olarak çalışan H.Ö. ile tanışıp arkadaş olduğu ileri sürüldü. Akşam saatlerinde çıkan tartışmanın ardından ise H.Ö.'nün Nuran Soydinç'in boğazını keserek olay yerinden kaçtığı iddia edildi.



Görüntü Dökümü



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Olay yerinden görüntüler



Nuran Soydinç'in yaşadığı daire



Akrabalarının olay yerine gelişi



Apartmanın etrafında polisin suç aleti araması



Nuran Şoydinç'in oğlu Ş.'nin olay yerine gelerek H.Ö.'nün adını söylemesi



Polisin H.Ö. ile irtibat kurması



H.Ö.'nün evinin kapısının kırılarak içeri girilmesi



Olay yerinden Nuran Soydinç'in akrabalarının çıkması



Kızının evden ayrılması



Kadının cenazenin eve götürülmesi



Kızının feryatları



Cenaze aracının olay yerinden ayrılması



Hastaneye ambulansın gelmesi



Hastanenin dış plan görüntüsü



02.46



Haber-Kamera Mithat ABAKAN/MANAVGAT (Antalya),



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