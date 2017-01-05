Dha: Konya'da Semt Pazarının Çatısı Çöktü; 4 Yaralı

Konya'nın Akşehir ilçesi'nde Yenimahalle'deki semt pazarının çatısı üzerindeki kar yoğunluğu nedeniyle çöktü. Üstü Çelik kontrüksiyon olan çatının çökmesi sonucu ilk belirmelere 4 kişi yaralandı. Olay yerine ambulans ve itfaiye ekipleri sevkedildi



İLK GÖRÜNTÜLER GEÇİLDİ



AKŞEHİR/DHA