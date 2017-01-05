Konya'nın Akşehir ilçesi'nde Yenimahalle'deki semt pazarının çatısı üzerindeki kar yoğunluğu nedeniyle çöktü. Üstü Çelik kontrüksiyon olan çatının çökmesi sonucu ilk belirmelere 4 kişi yaralandı. Olay yerine ambulans ve itfaiye ekipleri sevkedildi
İLK GÖRÜNTÜLER GEÇİLDİ
AKŞEHİR/DHA
Dha: Konya'da Semt Pazarının Çatısı Çöktü; 4 Yaralı
Konya ' nın Akşehir ilçesi'nde Yenimahalle'deki semt pazarının çatısı üzerindeki kar yoğunluğu nedeniyle çöktü.
Konya'nın Akşehir ilçesi'nde Yenimahalle'deki semt pazarının çatısı üzerindeki kar yoğunluğu nedeniyle çöktü. Üstü Çelik kontrüksiyon olan çatının çökmesi sonucu ilk belirmelere 4 kişi yaralandı. Olay yerine ambulans ve itfaiye ekipleri sevkedildi
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