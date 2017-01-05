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Dha: Konya'da Semt Pazarının Çatısı Çöktü; 4 Yaralı

Dha: Konya'da Semt Pazarının Çatısı Çöktü; 4 Yaralı

Konya ' nın Akşehir ilçesi'nde Yenimahalle'deki semt pazarının çatısı üzerindeki kar yoğunluğu nedeniyle çöktü.

Dha: Konya'da Semt Pazarının Çatısı Çöktü; 4 Yaralı

Konya'nın Akşehir ilçesi'nde  Yenimahalle'deki semt pazarının çatısı üzerindeki kar yoğunluğu nedeniyle çöktü. Üstü Çelik kontrüksiyon olan çatının çökmesi sonucu ilk belirmelere 4 kişi yaralandı. Olay yerine ambulans ve itfaiye ekipleri sevkedildi

İLK GÖRÜNTÜLER GEÇİLDİ

AKŞEHİR/DHA

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