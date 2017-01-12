Kayseri' deki askerlere yönelik bombalı araçla saldırıyla ilgili olarak gözaltına alınıp emniyette sorgulamaları tamamlayan 26 zanlı Kayseri Adliyesi' ne getirildi..
Nöbetçi Savcılık 22 zanlıyı tutuklanmaları talebiyle Nöbetçi Sulh Ceza Mahkemesine sevkederken, 4 şüphelinin ise adli kontrol şartıyla serbest bırakılmasına karar verildi.
Dha: Kayseri Saldırısı ile İlgili 4 Asker de Gözaltında(Ek)22 Zanlı Tutuklanma Talebiyle Mahkemeye...
Kayseri' deki askerlere yönelik bombalı araçla saldırıyla ilgili olarak gözaltına alınıp emniyette sorgulamaları tamamlayan 26 zanlı Kayseri Adliyesi' ne getirildi.
Kayseri' deki askerlere yönelik bombalı araçla saldırıyla ilgili olarak gözaltına alınıp emniyette sorgulamaları tamamlayan 26 zanlı Kayseri Adliyesi' ne getirildi..
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