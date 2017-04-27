Dha İstanbul - (Ziyaretten Görüntüyle Yeniden)- CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'ndan Teziç...
Haber: Özgür ALTUNCU / Kamera: İdris TİFTİKCİ, İstanbulDHACHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu geçtiğimiz Pazar günü yaşamını yitiren Prof. Dr. Erdoğan Teziç'in ailesine taziye ziyaretinde bulundu.
Haber: Özgür ALTUNCU / Kamera: İdris TİFTİKCİ, İstanbulDHA
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu geçtiğimiz Pazar günü yaşamını yitiren Prof. Dr. Erdoğan Teziç'in ailesine taziye ziyaretinde bulundu. Saat 12: 00'de eski YÖK Başkanı Teziç'in Yeşilköy'deki evine gelen CHP Lideri, Teziç'in oğulları Kerem Teziç ve Kuthan Erkaya tarafından kapıda karşılandı. Kılıçdaroğlu'na, TBMM Başkanvekili Akif Hamza Çebi, CHP Grup Başkanvekili Engin Altay, CHP Genel Başkan Yardımcıları Bülent Tezcan ve Yasemin Öney Cankurtaran ile CHP İstanbul İl Başkanı Cemal Canpolat ve Bakırköy Belediye Başkanı Bülent Kerimoğlu eşlik etti. Erdoğan Teziç'in eşi Deniz Teziç'e ve oğullarına başsağlığı dileyen Kılıçdaroğlu evde yaklaşık 40 dakika kaldı. Kılıçdaroğlu çıkışta kısa bir açıklama yaptı. Kılıçdaroğlu"Anayasa hukukuna büyük katkılar yapmış, büyük bir bilim insanıydı. Vefatı, Türkiye için büyük bir kayıp. Ailesine taziyede bulunduk. Allah rahmet eylesin. Mütevaziliğini gayet iyi biliyorum. Bilim insanlığı, çok ama çok değerli, sadece Türkiye'de değil, dünyada da bilinen bir isimdi. Devlette önemli hizmetleri oldu. Onbinlerce öğrenci yetiştirdi.Allah rahmet eylesin" diye konuştu. Kılıçdaroğlu soru almadan ayrıldı.
Görüntü Dökümü:
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Kılıçdaroğlu ve beraberindekilerin eve gelişinden detay
Ziyaretten görüntüler
Kılıçdaroğlu ve heyetinin çıkışından detay