Dha İstanbul - Zeytinburnu'nda Batan Gemideki Sızıntısıyla İlgili Çalışmalar Sürüyor

Haber: Gülseli KENARLI - Kamera: Güven USTA /İstanbul DHA



Zeytinburnu açıklarında batan kuru yük gemisi "Bereket"te yaşanan sızıntı nedeniyle çalışmalar devam ediyor.



Sızıntı nedeniyle geminin çevresi yüzer bariyerlerle çevrilirken, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'nün çalışmaları sürüyor. Geminin ise sadece güvertesinin su üzerinde kaldığı görülüyor.



Görüntü Dökümü:



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-Geminin ve çevresindeki önlemin görüntüsü



-Kıyı emniyeti teknelerinin görüntüsü



-Detaylar