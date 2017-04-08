Dha İstanbul - Yenikapı'daki "Evet" Mitinginin Havadan Görüntüsü

Görüntü Dökümü: -----------Havadan görüntürle alan.

Dha İstanbul - Yenikapı'daki

Görüntü Dökümü:

----------

-Havadan görüntürle alan

<< Önceki Haber | Sonraki Haber >>

Istanbul, İstanbul, Yenikapı, Miting, Dha
sponsored ads