Dha İstanbul (Yeni Görüntüyle) -  Cumhurbaşkanı Erdoğan, Erbakan'ın Mezarını Ziyaret Etti

Haber-Kamera: İdris TİFTİKCİ - İSTANBUL DHACumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, eski başbakanlardan Necmettin Erbakan'ın mezarını ziyaret etti.

Dha İstanbul (Yeni Görüntüyle) -  Cumhurbaşkanı Erdoğan, Erbakan'ın Mezarını Ziyaret Etti

Haber-Kamera: İdris TİFTİKCİ - İSTANBUL DHA

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, eski başbakanlardan Necmettin Erbakan'ın mezarını ziyaret etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Adnan Menderes'in mezarını ziyaret ettikten sonra  Merkezefendi'de bulunan Erbakan'ın kabrine geldi.

Erdoğan'a Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak, İstanbul Valisi Vasip Şahin, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş da eşlik etti.

Görüntü Dökümü:

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-Erdoğan'ın ziyaretinden görüntüler

-Erdoğan'ın mezar başında dua etmesi

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