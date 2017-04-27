Dha İstanbul - Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nden Sis Manzarası
Haber-Kamera: Cengiz ÇOBAN - Uğur AYAZSIN -İSTANBUL-DHAİstanbul Boğazı Karadeniz çıkışında sis etkili oluyor.
Haber-Kamera: Cengiz ÇOBAN - Uğur AYAZSIN -İSTANBUL-DHA
İstanbul Boğazı Karadeniz çıkışında sis etkili oluyor. Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nü de içine alan sis kartpostallık görüntü oluşturdu. Sisin arasında sürücüler tabelalarda, "Sis nedeniyle dikkatli olun" yazısıyla uyarıldı.
Görüntü Dökümü
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-Yavuz Sultan Selim Köprüsünden sis görüntüsü
-Trafikten görüntü
-Uyarı yazıları
-Genel ve detay görüntüler