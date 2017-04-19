Dha İstanbul - "Yan Bakma Cinayeti"Nde  Sanıkların 20'şer Yıl Hapsi İstendi

Hukuk fakültesi öğrencisi sanık,



"Ders çalışmam lazımken mahkemedeyim, tahliyemi talep ediyorum"



Haber: Serpil KIRKESER İstanbul DHA



Bakırköy'de 2 yıl önce lise son sınıf öğrencisi 17 yaşındaki Ömer Fatih Öztürkler'in yan bakma meselesi yüzünden çıkan kavga sonunda 4 kez bıçaklanarak öldürülmesine ilişkin 5'i tutuklu 7 sanığın yargılandığı davada mütaala verildi.



Duruşma savcısı mütalaasında 2'si üniversite öğrencisi 5 tutuklu sanığın "Kasten çocuğa karşı öldürmeye karşı yardım etme" suçundan 20'şer yıla kadar hapsini istedi.



Öztürkler'i öldürdüğü iddia edilen firari sanık Mert Z.'ın dosyasının ayrılması istenen mütalaada, amca Dinçer Z.'nin ise "Suçluyu kayırma" suçundan 5 yıla kadar hapsi istendi. Hukuk Fakültesi öğrencisi Kerimcan M., kavgaya karışmadığını ve olay yerine gitmediğini belirterek "Mayıs ayının ilk haftası finallerim var. Ders çalışmam lazımken mahkemedeyim. Mağdur durumdayım, tahliyemi talep ediyorum" dedi. Tahliye talepleri reddedildi, duruşma erteledi.



SANIKLAR DURUŞMAYA KATILDI



Bakırköy 13. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya 5 tutuklu sanık katıldı. Maktül Ömer Fatih Öztürklerin annesi Semra ve babası Harun Öztürkler de duruşmada şikayetçi sıfatıyla duruşmada hazır bulundu.



"YEMEĞİNİZİ YİYİN BİZİ TAKİP EDİN, SİZİNLE GÖRÜŞECEĞİZ"



Duruşma savcısı Sinan Coşar'ın mütalaasına göre olay şöyle oldu: Ömer Fatih Öztürkler 8 Şubat 2015'de iki arkadaşıyla Ataköy'de bir Alışveriş Merkezi'ne (AVM) giderek, yemek yemeye başladı. Yan masadada sanıklardan Mert Z. ile Murat Z. yemek yerken taraflar arasında 'Yan bakma' meselesi yüzünden tartışma çıktı. Tartışma sırasında Mert Z., Ömer Fatih Öztürkler ve arkadaşlarına "Yemeğinizi yiyin bizi takip edin, sizinle görüşeceğiz" dedi.



"İÇERDE BAŞLAYAN TARTIŞMA KAVGAYA DÖNÜŞTÜ"



AVM'de başlayan tartışma dışarıda kavgaya dönüştü. Ömer Fatih Öztürkler'in arkadaşı Kürşat F.E. çekiç ile Güney Z.'nin kafasına vurarak yaraladı. Daha sonra da taraflar ayrıldı. Bu olay üzerine Mert Z. telefonla arkadaşlarını çağırdığı ve iki gruba ayrılarak Ömer Fatih Öztürkler ve arkadaşlarının peşine düştü. Ömer Fatih Öztürkler çarşı içerisinde bulunduğu sırada sanıklardan Mert Z.'nin kendine doğru koştuğunu görünce yakalanmamak için kaçmaya başladı. Ömer Fatih Öztürk'lerin pasaj içinden çıkarak Yıldız Kuruyemiş önünde yere düştü. Mert Z. yakaladığı Ömer Fatih Öztürkler'i 4 kez bıçakladı. Olayın ardından Mert Z. ve arkadaşları olay yerinden kaçtı. Ömer Fatih Öztürkler ise hastanede hayatını kaybetti.



SANIKLARIN ÇAĞRIYA UYDUKLARI İDDİA EDİLDİ



Mütalaada, olayın başlangıcından gerçekleşene kadar sanık Mert Z.'nin eylemi tek başına gerçekleştiremeyeceğini düşünerek arkadaşları olan Savaş Ö., Onur B., Barış A., Kerimcan M. ve Recep G.'nin yardım etmesi için çağırdığı, sanıkların da Mert Z.'nin eylemini kolaylaştırmak için çağrıya uydukları belirtildi. Sanıkların, Mert Z. ile fikir ve eylem birliği içinde oldukları ve yere düşen Ömer Faruk Öztürkleri tekmeledikleri öne sürüldü. Sanıklardan Mert Z.'nin amcası Dinçer Z.'nin yakalanmasını önlemek amacıyla Mert Z. 'nin sakladığı bu nedenle hakkında "suçluyu kayırma" suçunu işlediği iddia edildi.



SANIKLARIN ÖLDÜRMEYE YARDIM ETME'DEN 20'ŞER YILA KADAR HAPSİ İSTENDİ



Sanıklar Savaş Ö. (19), Onur B. T. (19), Barış A. (19), Kerimcan M. (19)ve Recep G.'nin (19) "Kasten çocuğa karşı öldürmeye karşı yardım etme" suçundan 15'er yıldan 20'şer yıla kadar hapsi istendi. Dinçer Z.'nin (41) ise "Suçluyu kayırma" suçundan 6 aydan 5 yıla kadar hapsini talep edildi. Mütalaada bu güne kadar yakalanamadığı için ve yargılamanın sürümcemede kalmaması için Mert Z.'nin hakkındaki dava dosyasının ayrılması istendi.



"MAYIS AYINDA SINAVIM VAR TAHLİYEMİ TALEP EDİYORUM"



Sanıklardan hukuk öğrencisi Kerimcan M. sanıklardan Barış Aydın'ın arkadaşı olduğunu diğer sanıklar ve maktulü tanımadığını, olay yerine gitmediğini belirterek, "Mayıs ayının ilk haftası finallerim var. Ders çalışmam lazımken mahkemedeyim. Mağdur durumdayım tahliyemi talep ediyorumö dedi. Üniversite öğrencisi Savaş Ö. de kavgaya karışmadığını belirterek, tahliyesini istedi. Diğer sanıklar da tahliyelerini ve beraatlarini istedi. Savunmalarını hazırlamaları için taraflara süre veren mahkeme heyeti, duruşmayı erteledi.



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-Olayla ilgili arşiv görüntüler