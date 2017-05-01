Dha İstanbul - Vapur ve Motor Seferlerinde  1 Mayıs İptalleri

Haber-Kamera: Cengiz ÇOBAN-İSTANBUL-DHA1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü kapsamında deniz seferlerinde de iptaller var.Kadıköy'den Beşiktaş, Kabataş ve Karaköy iskelelerine vapur seferleri iptal edildi.

Dha İstanbul - Vapur ve Motor Seferlerinde  1 Mayıs İptalleri

Haber-Kamera: Cengiz ÇOBAN-İSTANBUL-DHA

1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü kapsamında deniz seferlerinde de iptaller var.

Kadıköy'den Beşiktaş, Kabataş ve Karaköy iskelelerine vapur seferleri iptal edildi. Ayrıca aynı yerlere deniz motoru seferleri de yapılmıyor. Kadıköy'de bulunan iskeleler ve çevresinde polis ekipleri güvenlik önlemi aldı.

Görüntü Dökümü:

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-İskelelerden görüntü

-Uyarı tabelalarının görüntüsü

-Polis ekiplerinden görüntü

-Genel ve detay görüntüler

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