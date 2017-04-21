Dha İstanbul - Usta Oyuncu Bülent Kayabaş Son Yolculuğuna Uğurlandı
Haber-Kamera: Enver ALAS, İstanbul / DHATiyatro ve sinema oyuncusu Bülent Kayabaş, Teşvikiye Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından Feriköy'de son yolculuğuna uğurlandı.
Haber-Kamera: Enver ALAS, İstanbul / DHA
Tiyatro ve sinema oyuncusu Bülent Kayabaş, Teşvikiye Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından Feriköy'de son yolculuğuna uğurlandı.
Muhsin Ertuğrul Sahnesi'nde düzenlenen ilk törenin ardından ünlü sanatçının Türk bayrağına sarılı tabutu Şişli Teşvikiye Camii'ne getirildi. Cami avlusunda taziyeleri eşi Selma Kepekli Kayabaş, oğlu Ümit Kayabaş ve eski eşi oyuncu Nur Sürer kabul etti. Törene sanatçının yakınları ve sanatçı dostlarının yanı sıra sevenleri de katıldı.
Cenazede Ali Poyrazoğlu, Aydemir Akbaş, Selçuk Yöntem, Rutkay Aziz, İlyas Salman, Menderes Samancılar, Cihat Tamer, Oya Başar, Mustafa Alabora, Haldun Dormen, Suna Yıldızoğlu, Erdal Özyağcılar, Orhan Alkaya, Mustafa Sarıgül gibi isimler yer aldı.
KILIÇDAROĞLU VE BAKAN AVCI ÇELENK GÖNDERDİ
Yeşilçam'ın efsane isimlerinden Tarık Akan'ın oğlu Barış Üregül de törene gelenler arasındaydı. Cenazeye CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile Kültür ve Turizm Bakanı Nabi Avcı çelenk gönderdi.
SANATÇI DOSTLARININ ÜZÜNTÜSÜ
Camide basın mensuplarına konuşan Aydemir Akbaş, yakın dostu Bülent Kayabaş'ın kaybetmenin üzüntüsünü yaşadığını dile getirdi. Kayabaş'ın mesleğine bağlı bir kişi olduğunu vurgulayan Akbaş, onun çalışkanlığıyla ilgili "İster tiyatroda ister sinemada, rolü ne kadar küçük olursa olsun başroldeymiş gibi sarılırdı" ifadelerini kullandı.
Akbaş, "Başka türlü bir insandı, ancak niye bana haber vermedi? Aynı hastalığı ben de yaşadım. Onun için birşey yapamadım. Ona üzülüyorum" dedi.
DORMEN: "BU DÜNYADA EN RAHAT ÇALIŞTIĞIM İNSANDI"
Haldun Dormen ise Bülent Kayabaş'ın vefatının Türk tiyatrosu ve sineması açısından büyük bir kayıp olduğunu söyledi. Dormen, "Onunla çalışmaktan dolayı çok mutlu oldum. Bu dünyada en rahat çalıştığım insanlardan biriydi. Allah rahmet eylesin" dedi.
Oya Başar da "Onu sevgiyle uğurluyoruz. Canım Bülent'im güzel uyu, mekanın cennet olsun" şeklinde konuştu.
FERİKÖY MEZARLIĞI'NDA DEFNEDİLDİ
Bülent Kayabaş için helallik alınmasının ardından cuma namazına müteakip cenaze namazı kılındı. Kayabaş'ın tabutu dostları tarafından omuzlanarak cenaze aracına taşındı. Cenaze aracı alkışlar arasında camiden ayrıldı. Kayabaş, Feriköy Mezarlığı'nda toprağa verildi.
Görüntü Dökümü
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-Camiye getirilen tabuttan görüntüler
-Cenazenin başında bekleyenler
-Ailenin taziyeleri kabul etmesi
-Mustafa Sarıgül'ün taziyede bulunması
-Haldun Dormen'in açıklamaları
-Törene katılan sanatçılar
-Aydemir Akbaş'ın açıklamaları
-Oya Başar'ın açıklamaları
-Tarık Akan'ın oğlu
-Cenaze namazının kılınması
-Helallik alınması
-Tabutun taşınması
-Alkışlayanlar
-Genel ve detaylar
21.04.2017 - 14.54 Haber Kodu : 170421096