Dha İstanbul - Üniversite Servisinde Patlama İddiası : 5 Yaralı (4)

Haber-Kamera: Cengiz ÇOBAN / İSTANBUL DHA



Pendik'te seyir halindeki özel bir üniversiteye ait servis minibüsünde patlama meydana geldiği öne sürüldü.



Nedeni bilinmeyen patlama sonrası minibüste büyük çapta hasar meydana gelirken minibüs sürücüsü ve 4 öğrenci yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen ambulanslarla Marmara Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.



Polis ekipleri olay yerinde yaptığı ilk incelemede servis minibüsünde çok sayıda çivi buldu. Ekipler, patlamada el yapımı patlayıcı ihtimalini de değerlendiriyor.



ÇALIŞMALARIN ARDINDAN ARAÇ KALDIRILDI



Polis olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmalarının ardından patlama iddiasının meydana geldiği araç mavi branda ile örütüldü. Araç, olayın meydana gelmesinden 3,5 saat sonra çekici ile kaldırıldı. Yol, trafiğe açılarak normale döndü.



Görüntü Dökümü:



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-Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmaları



-Servis aracının branda ile örtülmesi



-Çekiciyle kaldırılması