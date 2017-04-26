Dha İstanbul - Üniversite Servisinde Patlama İddiası : 7 Yaralı (2)

Haber-Kamera: Cengiz ÇOBAN - İSTANBUL DHAPendik'te seyir halindeki özel bir üniversiteye ait servis minibüsünde patlama meydana geldiği öne sürüldü.

Dha İstanbul - Üniversite Servisinde Patlama İddiası : 7 Yaralı (2)

Haber-Kamera: Cengiz ÇOBAN - İSTANBUL DHA

Pendik'te seyir halindeki özel bir üniversiteye ait servis minibüsünde patlama meydana geldiği öne sürüldü.  Nedeni bilinmeyen patlama sonrası minibüste büyük çapta hasar meydana gelirken 7 öğrenci yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Görgü tanıkları, patlama sesinin ardından minibüsten dumanların yükseldiğini belirttiler.

Polisin olay yerinde incelemesi sürüyor.

Görüntü Dökümü:

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-Olay yerinden görüntüler

-Yaralıların ambulansa konulması

-Polisin incelemesi

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