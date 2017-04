Dha İstanbul - Ulaştırma Bakanı Arslan: (Araç Geçiş Garantisi) İşin Ruhunda Bu Var, Bu Parayı...

Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan,



"Başlangıçta bütün projelerimizde garantiden kaynaklı bir ödeme yapmamız söz konusu. Biz bu ödemeyi yapıyoruz, yapmaya da devam edeceğiz"



" 'Niye garantiden kaynaklı para ödüyoruz?' demesinler. Çünkü işin ruhunda bu var, bu parayı ödeyeceğiz"



" Bu projeler kendi trafiğini oluşturuyor ve trafik oluşturdukça geçiş sayıları artıyor. Osmangazi'de de öyle, Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nde de öyle. Gün geçtikçe geçiş sayıları artıyor"



Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, Atlantik Konseyi İstanbul Zirvesi 2017'de gazetecilerin sorularını yanıtladı. Bakan Arslan "Yavuz Sultan Selim Köprüsü'ne devletin ek para ödediği yönündeki" soru üzerine, "Köprülerin geçişlerinden kaynaklı garanti verdiğimiz, geçişlerin garantileri karşılamadığı, ülkenin zarar ettiği gibi bir yaklaşım var. Bu 'yap-işlet-devret'i anlamadığımız anlamına geliyor. Anlamadığımızı gösteriyor. Kamu-özel işbirliği yaparken amacımız şudur; birincisi özel sektör dinamiğini devreye sokarak projeleri bir an önce bitirmek. Bunlardan kaynaklı hem sosyal fayda sağlamak hem ülkemize katma değer oluşturmak. Yaptığımız her projenin etrafından sanayi gelişiyor, endüstri gelişiyor, ticaret büyüyor ve ülkemize ilave katma değer oluşturuyor. Biz olaya böyle bakıyoruz" dedi.



"ARADAKİ FARKI BİR VERECEĞİZ"



Bakan Arslan, "Fizibilitelerimiz gösteriyor ki başlangıçta bütün köprüler ve otoyollar için geçerli; başlangıçta garanti rakamı yakalanmayabilir. Ancak süre içerisinde bu rakamlar yakalanacaktır. Başlangıçta bütün projelerimizde garantiden kaynaklı bir ödeme yapmamız söz konusu. Biz bu ödemeyi yapıyoruz, yapmaya da devam edeceğiz. Bütün bu projelere biz her hangi bir para ödemeden, özel sektör tarafından bu projeler yapılıyor. Günün sonunda bu projeler bizim oluyor. Kimse gelip, '8-10 milyar dolar para yatırıp günün sonunda da bunu size bedava bırakmaz. Elbetteki geçişten kaynaklı bir ücret toplayacak. Aradaki farkı biz vereceğiz. Ama işletme döneminin sonunda da tüm bu projeler bizim olacak. Biz bunları işletip ayrıca gelir elde edeceğiz. 'Yap-işlet-devret'in ruhunda bu var. Lütfen bunu alıp başka köprülerle kıyaslamasınlar, karıştırmasınlar" dedi.



"BU PROJELER GÜNÜN SONUNDA BİZİM OLACAK"



Arslan "Niye garantiden kaynaklı para ödüyoruz?' demesinler. Çünkü işin ruhunda bu var, bu parayı ödeyeceğiz. Ancak süre içerisinde sayıları gittikçe artacaktır çünkü etrafında ilave trafik oluşturuyor. Bu projeler kendi trafiğini oluşturuyor ve trafik oluşturdukça geçiş sayıları artıyor. Osmangazi'de de öyle, Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nde de öyle. Gün geçtikçe geçiş sayıları artıyor. Tekrar ve tekrar söylüyorum, bu projeler günün sonunda bizim olacak ve biz bunun havalimanlarında olduğu gibi işletmelerinden ülke olarak gelir elde edeceğiz. Lütfen bunun unutmasın insanlar. Bence bu gözle baksınlar" şeklinde konuştu.



