Dha İstanbul - Tren Şefi 13 Yıl Sonra Üniformasını Yeniden Giydi ve "Haydarpaşa Eylemi" Ne Katıldı

* Haydarpaşa Dayanışması'nın eyleminde açıklamayı 13 yıl önce emekli olan Tren şefi Musa Ulusoy okudu; 5 yıl önce durdurulan seferlerin yeniden başlamasını istedi



Arzu KAYA, İstanbul DHA



Haydarpaşa Dayanışması, Haydarpaşa Garı'ndan kalkan ana hat trenlerinin 5 yıldır yapılmaması nedeniyle basın açıklaması düzenledi. Halayların çekildiği, türkülerin söylendiği eylemde "Hayırlısı ile o trenler Haydarpaşa Gara gelecek" yazılı pankart açılarak, "Haydarpaşa gardır, gar kalacak", "Haydarpaşa trensiz kalmayacak" sloganları atıldı.



"ANA HAT TRENLERİ 5, BANLİYÖ TRENLERİ 3 YIL ÖNCE DURDURULDU"



2004 yılında çıkardığı üniformasını bugün yine giyip eyleme katılan emekli tren şefi Musa Ulusoy, Haydarpaşa Garı'ndan ana hat trenlerinin durdurulmasının üzerinden 5, banliyö trenlerinin durdurulmasının üzerinden 3 yıl geçmesine rağmen faaliyete geçmediğini belirtti. Aradan geçen zamana rağmen trenlerin Haydarpaşa Garı'na gelmediğini ifade eden Ulusoy, "Anadolu'nun batıya açılan kapısı konumuyla toplumsal belleğimizde çok özel bir yer edinmiş olan Haydarpaşa Garı, bu işlevini işletmeye açıldığı 19 Ağustos 1908 tarihinden, tren seferlerinin 2 yıl sonra başlayacağı sözünün verildiği 19 Haziran 2013 tarihine kadar 105 yıl sürdürmüştür. Haydarpaşa Garı'na ana hat seferlerinin durdurulduğu 2012'den ve banliyö hatlarının Sirkeci ve Haydarpaşa'da durdurulduğu 2013'ten bu yana İstanbul'un her noktasında trafik durma noktası haline gelmiştir. Toplum kent ve çevre için Haydarpaşa Dayanışması bileşenleri olarak bir kez daha sürecin takipçisi olmaya devam edeceğimizi yinelerken, o trenler bu gara hayırlısı ile gelinceye kadar Haydarpaşa Garı'nda beklemeye, rant projelerine karşı İstanbulumuzu savunmaya devam edeceğimizi kamuoyunun bilgisine sunarız" dedi.



EYLEMDE ŞARKILAR SÖYLENDİ



Basın açıklamasına CHP İstanbul Milletvekili Barış Yarkadaş, CHP Parti Meclisi Üyesi Kadir Gökmen Öğüt ve birçok sivil toplum kuruluşunun yanı sıra çok sayıda eylemci de katıldı. Şarkılar söylenerek son verilen eylemde, CHP İstanbul Milletvekili Barış Yarkadaş da eylemcilerin elinden mikrofonunu alarak onlarla birlikte 'Ankara'nın Bağları' şarkısının Haydarpaşa Dayanışması tarafından değiştirilmiş halini söyledi.



Görüntü Dökümü:



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-Gruptan görüntü



-Halay çekmeleri



-Pankart ve dövizlerden görüntü



-Sloganların atılması



-Musa Ulusoy'un basın açıklamasını okuması



-Barış Yarkadaş'ın şarkı söylemesi



-Genel ve detaylar



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