Dha İstanbul - Topbaş: Çanağımıza Ne Doğrarsak Kaşığımıza O Gelir

Haber - Kamera: İhsan DÖRTKARDEŞ / İSTANBUL DHA



İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Kadir Topbaş AK Parti Avcılar Teşkilatı tarafından düzenlenen mitinge katıldı. Topbaş buradaki konuşmasında, herkesin parti ayrımı yapmadan mutlaka sandığa gidip kalbinin sesini dinleyerek tercihini yapmasını istedi.



Trafiğe kapalı Marmara Caddesi'nde düzenlenen mitingte konuşan AK Parti İlçe Başkanı Ali Burak Tepe, Türkiye'nin geleceği için 16 Nisan referandum unda "Evet" tercihi yapılmasını istedi. Meydanda büyük sevgi gösterisi ile karşılanan İBB Başkanı Kadir Topbaş, İstanbul'un geçmişte kötü yönetildiğini, günlerce sularının akmadığını, çöplerinin toplanmadığını, işçilerin aylık ücret alamadıklarını anlattı. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ne AK Parti'nin yanı sıra MHP'nin işbirliği yaptığını anlatan Başkan Kadir Topbaş, "1 kişiye bu kadar yetki verilir mi?" eleştirileri yapıldığını oysa günümüzde Cumhurbaşkanının az yetkisi olmadığını, 3'lü kararnamede imza atmadığı takdirde yasaların çıkmadığını anlatırken "3 imza 1 imzaya indirgenmek isteniyor. Bütün mesele bu" dedi. Başkan Topbaş, politikacılar tarafından tüm konuşulanların halk tarafından dikkatle izlendiğini anlatırken, 2 yıl önce yapılan seçimde Türkiye'nin koalisyon riski ile karşı karşıya kaldığını, seçim kararı alınması ile bu tehlikenin atlatıldığını söyledi.



İBB Başkanı Kadir Topbaş, "Siyasi kimlikler bir tarafa, ülkemizin geleceğinizi yarınları konuşuyorsak kalbinize danışacaksınız. Sandığa giden herkes kalbiyle, vicdanına danışarak o önemli olan demokrasinin en önemli unsuru reyini kullanacaksınız. Mutlaka sandığa gidin oyunuzu kullanın. Çanağımıza ne doğrarsak kaşığımıza o gelir" diye konuştu.



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