Dha İstanbul -  Tır Gişelere Çarptı; 1 Yaralı

Haber - Kamera: Uğur AYAZSIN / İstanbul DHA



Tem otoyolu Samandıra gişelerinden geçerken sürücüsünün kontrolünden çıkan TIR, HGS gişesinin girişindeki beton bloğa çarptı. Sürücünün yaralandığı kaza nedeniyle TEM'de uzun araç kuyruğu oluştu.



Kaza, Tem otoyolu Kartal istikameti Samandıra gişelerinde saat 21.00'de meydana geldi. Oktay Akpınar yönetimindeki 14 KG 569 plakalı TIR, Samandıra gişeleri girişinde kontrolden çıkarak HGS gişesi girişindeki beton bloğa çarptı. Çapmanın etkisiyle adeta hurdaya dönen aracın sürücüsü yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve 112 sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri yaralı sürücüyü çevredekiler ile birlikte araçtan çıkarttı. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan sürücü Akpınar, ambulans ile hastaneye götürüldü. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi aldı.



TRAFİK YOĞUNLUĞU YAŞANDI



Kaza nedeniyle araçlar tek bir gişeden geçiş yapabildi. Bu nedenle otoyolda trafik yoğunluğu yaşandı. Kazalı TIR'ın çekilmesinin ardından trafik normale döndü.



Görgü tanığı, kazayı yapan sürücünün hangi gişeye gireceği konusunda kararsız kalıp beton bloğa çarptığını iddia etti.



Görüntü Dökümü:



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-Kaza yapan araç



-İtfaiye, polis, sağlık ekipleri



-Sıkışan trafik



-Görgü tanığı ile röportaj



-Gişeler



-Araçtan dökülen yağ



-TIR'ın çekilmesi



Genel ve detay