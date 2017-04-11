Dha İstanbul - Tbmm Başkanı Kahraman: (Tbmm) Yeniden İnşa Edeceğiz de Eski Binaya Dokunmadan
TBMM Başkanı İsmail Kahraman,"Şimdi mecliste tadilata girdik.
TBMM Başkanı İsmail Kahraman,
"Şimdi mecliste tadilata girdik. Yeniden inşa etmiyoruz, yeniden inşa edeceğiz de eski binaya dokunmadan. Meclis binası ihtiyaca yetmiyor"
" Efendim, koridorlar, kulisler beş yıldızlı oluyormuş. Yahu ne beş yıldızı, temizleniyor, aydınlanıyor, ışıklanıyor. Fuzuli duvarlar varmış, sunu ışıktan ışıklanıyor. Tabi ışıkla aydınlansın diye aydınlattık. Basın bana sordu, 'kulisleri beş yıldız yapacakmışsınız, doğru mu?', 'ne münasebet'dedim, 'yedi yıldızlı yapacağız' "
" Nedir, neden bu küçüklük kompleksi? Parlamento yetkilileri olarak Versay'ı gördüğümüzde muhalefet partisinden bir milletvekili 'yazık, bizdeki saray, yok külliye denip tenkit edenlere yazık, insanın dili tutulur, 1600'lerde yapılan şu saraya bakın' dedi. Evet biz ihtişamlı, büyük güçlü bir devletiz. Kendimize güveneceğiz"
"Topkapı Saray'ı Kültür Bakanlığı'na bağlı. Dolmabahçe, Beylerbeyi, kasırlar meclise bağlı. Yıldız Sarayı ve Mabeyn Köşkü Cumhurbaşkanlığına bağlı. Vakıflara bağlı var. Olmaz, bu tek elde toplanmalı. Yanlış olur, koordine olmaz, organize olmaz. Çarpıklık meydana getirir. Benim temennim tek elde toplanmasıdır"
Haber: Gülseli KENARLI - Kamera: İdris TİFTİKCİ / İstanbul DHA
Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Milli Saraylara Bağlı Beykoz Mecidiye Kasrı'nın müze olarak açılış töreni TBMM Başkanı İsmail Kahraman'ın katılımıyla gerçekleştirildi. Açılış törenine Kahraman'ın yanı sıra İstanbul Valisi Vasip Şahin, Milli Saraylar Bilim ve Değerlendirme Kurulu Başkanı Prof. Dr. İlber Ortaylı, TBMM Genel Sekreteri Mehmet Ali Kumbuzoğlu katıldı.
"YANLIŞ OLUR, KOORDİNE OLMAZ, ORGANİZE OLMAZ. ÇARPIKLIK MEYDANA GETİRİR"
TBMM Başkanı İsmail Kahraman, törende yaptığı konuşmasında, "Bir eksiklik var zaman içinde giderilir her halde. Saraylarımız değişik birimlere, kurumlara bağlı. Kasırlarımız öyle, tarihi binalarımız öyle. Değerli hocamız İlber Ortaylı Bey Topkapı Sarayı'nda müdürlük yaptı. Topkapı Saray'ı Kültür Bakanlığı'na bağlı. Dolmabahçe, Beylerbeyi, kasırlar meclise bağlı. Yıldız Sarayı ve Mabeyn Köşkü Cumhurbaşkanlığına bağlı. Vakıflara bağlı var. Olmaz, bu tek elde toplanmalı. Yanlış olur, koordine olmaz, organize olmaz. Çarpıklık meydana getirir. Benim temennim tek elde toplanmasıdır. Diyelim ki Cumhurbaşkanlığı aldı TBMM Başkanlığı buraları verdi. Buralar ne TBMM Başkanlığı'nın, Kültür Bakanlığı'nın ne Vakıflar Genel Müdürlüğü'nün… Milletin. En iyi neyse o yapılmalı. İnşallah yapılır, yapılacaktır ve yapılmak zorundadır. Bilim ve Değerlendirme Kurulumuz tek tek inceleyip, ufak detayına kadar aslına uygun haline getirttiriyor. Ne kadar büyük bozukluklar var, giderilmesi ne kadar zor oluyor. Ama biz aslına uygun devam ettirmeliyiz" diye konuştu.
"İCAP ETTİĞİNDE MASAYA VURMALIYIZ 'ONE MİNUTE' DEMELİYİZ"
İsmail Kahraman, "Köksüz ağaç olur mu? Biz saksıda mıyız? Bizim köklerimiz yok mu? Üç kıtaya yayılmış köklerimiz yok mu bizim? Bu idrakin içinde olmalıyız. Kendimize güvenmeliyiz ve bu güven bizde olmalı. İcap ettiğinde masaya vurmalıyız 'one minute' (bir dakika) demeliyiz. Dik durmalıyız, bükülmemeliyiz. Cumhurbaşkanımız Fransa'ya gittiğinde Sarkozy'e, Kanuni'ye Fransuva'nın yazdığı mektubu getirdi. 'Ha senin deden, işte ben bu'. Sarkozy küstü. Yalnız iki saatliğine geldi Türkiye'ye, dönem başkanıydı, hiçbir fasıl açmadı. Melih Bey, eli böyle, ağzında çiklet, ona bir ev sahipliği yaptı. Biz büyük devletiz, ihtişamlı bir devletiz, biz büyük bir ulu çınarız. Bunun farkında, idrakinde olmalıyız. Bu eserlerimizi yaşatmalıyız. İstanbul bir tarih, dünyanın merkezi" şeklinde konuştu.
"BÜTÜN DÜNYANIN ÜMİDİYİZ, BÜTÜN İNANÇ DÜNYASININ ÜMİDİYİZ. BU ÜMİDİ SÖNDÜRMEMELİYİZ"
Kahraman, "Şimdi mecliste tadilata girdik. Yeniden inşa etmiyoruz, yeniden inşa edeceğiz de eski binaya dokunmadan. Meclis binası ihtiyaca yetmiyor. Efendim, koridorlar, kulisler beş yıldızlı oluyormuş. Yahu ne beş yıldızı, temizleniyor, aydınlanıyor, ışıklanıyor. Fuzuli duvarlar varmış, sunu ışıktan ışıklanıyor. Tabi ışıkla aydınlansın diye aydınlattık. Basın bana sordu, 'kulisleri beş yıldız yapacakmışsınız, doğru mu?', 'ne münasebet'dedim, 'yedi yıldızlı yapacağız'. Nedir, neden bu küçüklük kompleksi? Parlamento yetkilileri olarak Versay'ı gördüğümüzde muhalefet partisinden bir milletvekili 'yazık, bizdeki saray, yok külliye denip tenkit edenlere yazık, insanın dili tutulur, 1600'lerde yapılan şu saraya bakın' dedi. Evet biz ihtişamlı, büyük güçlü bir devletiz. Kendimize güveneceğiz. Dik duracağız, ayakta hep olacağız, rükuda, secdede değil, kıyamda duracağız. Bütün dünyanın ümidiyiz, bütün inanç dünyasının ümidiyiz. Bu ümidi söndürmemeliyiz"dedi.
"CÖMERT BİR AYRIM YAPILMAZSA BU SARAYLAR TUTULAMAZ"
Milli Saraylar Bilim ve Değerlendirme Kurulu Başkanı Prof. Dr. İlber Ortaylı da, törende bir konuşma yaparak, "Bir saray hiçbir zaman ne okul olur ne her hangi bir kamu teşekkülü. Çünkü çok pahalı bir binadır. Bir okul bunu karşılayamaz. Bir saray moda olduğu üzere otel de olmaz. Bu bütün dünyada çok yaygındır. Venedik kanallarının etrafındaki sarayların çoğu otellere verildi, onlar artık o eski saraylar değil. Bunun önüne geçmemiz lazım. Milli Saraylar idaresi TBMM'nin kendisine ait ayırdığı cömert bütçe ile bunu yapabildi. Bu bir bütçe meselesidir. Cömert bir ayrım yapılmazsa bu saraylar tutulamaz. Onun için bir kere şükran duygularımızı belirtmek zorundayız. Bu bir mesai ister, inat ister kolaya kaçmadan işi bitirmek ister. Bunların daha yapılacak çok işi vardır, ağaçlarına kadar üzerinde duruyoruz"dedi.
Restorasyonda emeği geçenlere teşekkür eden Ortaylı, "Bunu yine TBMM'nin İstanbul şubesi olarak kullanılacağını ümit ediyoruz. Fonksiyon değiştirmeden İstanbul'un böyle bir saraya ihtiyacı var. Çünkü biz artık büyük bir dünya şehriyiz" diye konuştu.
Görüntü Dökümü:
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Ortaylı'nın konuşması
Kahraman'ın konuşması
Açılış kurdelesinin kesilmesi
Kasrı gezmeleri
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