Dha İstanbul -Tarabya Köşkü Önünde Kutlama

Haber - Kamera: Mehmet İlkay ÖZER / İstanbul DHAReferandum sonuçlarının açıklanmaya başlamasıyla kutlama için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bulunduğu Trabya Köşkü önünde toplanma başladı.

Dha İstanbul -Tarabya Köşkü Önünde Kutlama

Haber - Kamera: Mehmet İlkay ÖZER / İstanbul DHA

Referandum sonuçlarının açıklanmaya başlamasıyla kutlama için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın  bulunduğu Trabya Köşkü önünde toplanma başladı. Ellerinde Türk bayrakları ile gelenlerin yanı sıra araçlarıyla konvoy oluşturanlar korna çalarak, Tarabya Köşkü'nün Sahil yolu girişinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan lehine slogan  attı. 

Öte yandan bazı kişilerin seçim sonuçları sahil yolu kenarında bekleyen canlı yayın araçlarından takip ettikleri görüldü.

Görüntü Dökümü:

--------------------

-Araçları ile konvoy yapanlar

-Köşk yolu girişinde bekleyenler

-Seçim sonuçlarını canlı yayın araçlarından takip edenler

-Genel ve detaylar

<< Önceki Haber | Sonraki Haber >>

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Recep Tayyip Erdoğan, Seçim Sonuçları, Tayyip Erdoğan, Tarabya Köşkü, Cumhurbaşkanı, Recep Tayyip, Referandum, Istanbul, İstanbul