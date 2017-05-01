Dha İstanbul - Talimhane'den Taksim Meydanı'na Girmeye Çalışan Grup Gözaltına Alındı  (1)

Görüntü Dökümü: -----------Gözaltı görüntüleri.

Dha İstanbul - Talimhane'den Taksim Meydanı'na Girmeye Çalışan Grup Gözaltına Alındı  (1)

Görüntü Dökümü:

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-Gözaltı görüntüleri

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