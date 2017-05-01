Dha İstanbul - Talimhane'den Taksim Meydanı'na Girmeye Çalışan Grup Gözaltına Alındı  (1)

Görüntü Dökümü: -----------Gözaltı görüntüleri
Teröristlerin cesetleri yakalanan PKK'lılara toplatıldı
Hindistan'da Erdoğan'ın yollarına gül döküldü
Otomobilin uçtuğu köprüdeki yazı, ilginç görüntü oluşturdu!
ABD Hava Kuvvetleri'ni hackleyene 'gereken ödeme' yapılacak
Iraklı futbolcunun yanına gidip "Kokuyorsun" işareti yaptı
Babasını ve kocasını son kez uğurladı
Kıbrıs'ın "hayalet şehri" Maraş'tan iç acıtan kareler!
Evlilik programları yasaklandı, Seda eski mesleğine dönüyor
Maç bitti, Irak'ta gözaltı yağmuru başladı