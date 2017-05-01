Dha İstanbul -  Taksim Meydanı'na Kimse Alınmıyor

Haber-Kamera: Hasan YILDIRIM- Mustafa ÖZDABAK- Özgür EREN İSTANBUL DHA



1 Mayıs Emek ve Dayanışma günü nedeniyle Taksim ve çevresinde güvenlik önlemleri arttırıldı. Çelik bariyerlerle kapatılan meydana kimse alınmıyor. İçeri girmekte ısrar eden bazı kişilerin polisin olmadığı noktalardaki bariyerleri aşarak meydana girdiği görüldü.



1 Mayıs Emek ve Dayanışma günü nedeniyle Taksim Meydanı'nındaki güvenlik önlemleri artırıldı. TOMA'lar ve polis ekipleri ise meydandaki çeşitli noktalara konuşlandırıldı. Taksim Meydanı'na girmek isteyenler geri çevriliyor. Meydana girmekte ısrar eden bazı kişilerin polisin olmadığı bariyerleri aşarak içeri girdiği görüldü. Taksim Meydanı'nda zırhlı iş makinesi hazır bekliyor.



Görüntü Dökümü:



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-Taksim Meydanı etrafındaki bariyerler



-Meydana girmeye çalışanlar



-Polisin vatandaşları ve turistleri geri göndermesi



-Meydandan görüntü



-Gezi Parkı önündeki zırhlı polis aracı



-Gezi Parkı önünde hazır bekleyen iş makinesi ve kamyon



-Taksim Meydanı'ndaki zırhlı iş makinesi



-Genel ve detaylar