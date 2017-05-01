Dha İstanbul - Taksim Meydanı Bu Yıl da Güvercinlere Kaldı
Haber: Gülseli KENARLI - Kamera: İdris TİFTİKCİ / İstanbul DHA1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü nedeniyle kapatılan Taksim Meydan'ı bu yıl da güvercinlere kaldı.
Haber: Gülseli KENARLI - Kamera: İdris TİFTİKCİ / İstanbul DHA
1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü nedeniyle kapatılan Taksim Meydan'ı bu yıl da güvercinlere kaldı. Demir bariyerlerle kapatılan meydanda polis yoğun güvenlik önlemleri aldı. Boş meydan güvercinlere kaldı. Meydanda görevli polisler de güvercinlere yem attı.
Görüntü Dökümü:
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Meydandan görüntüler
Güvercinlerin görüntüsü
Polislerin güvercinlere yem atması
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