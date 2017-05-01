Dha İstanbul - Taksim Meydanı Bu Yıl da Güvercinlere Kaldı

Haber: Gülseli KENARLI - Kamera: İdris TİFTİKCİ / İstanbul DHA



1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü nedeniyle kapatılan Taksim Meydan'ı bu yıl da güvercinlere kaldı. Demir bariyerlerle kapatılan meydanda polis yoğun güvenlik önlemleri aldı. Boş meydan güvercinlere kaldı. Meydanda görevli polisler de güvercinlere yem attı.



Görüntü Dökümü:



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Meydandan görüntüler



Güvercinlerin görüntüsü



Polislerin güvercinlere yem atması



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