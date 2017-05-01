Dha İstanbul - Taksim'e Çıkan Yollar Araç Trafiğine Kapatıldı (Geniş Haber)

Haber-Kamera: Hakan KAYA - Ozan URAL / İSTANBUL DHA



1 Mayıs Emek ve Dayanışma günü nedeniyle Taksim ve çevresinde güvenlik önlemleri arttırıldı. Taksime çıkan yollar saat 05.00'ten itibaren kademeli olarak trafiğe kapatılmaya başlandı.



1 Mayıs Emek ve Dayanışma günü nedeniyle Taksim Meydanı'nın kutlamalara yasaklanmasıyla birlikte günler öncesinden meydana getirilen bariyerler sabaha karşı belirlenen noktalara konuldu. TOMA'lar ve polis ekipleri ise meydandaki çeşitli noktalara konuşlandırıldı.



MEYDANA ÇIKAN YOLLAR ARAÇ TRAFİĞİNE KAPATILDI



Güvenlik önlemleri kapsamında Taksim'e çıkan yollar saat 05.00'ten itibaren kademeli olarak trafiğe kapatılmaya başlandı. Araçlar ise daha önceden belirlenen diğer güzergahlara yönlendirildi.



GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:



-----------------------------



-TOMA'lardan görüntü



-Çevik Kuvvet polislerinin bekleyişi



-İşçilerin demir bariyerleri koyması



-Genel ve detaylar