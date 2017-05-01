Dha İstanbul - Taksim'de  Pankart Açan 2 Kadına Gözaltı

Gülseli KENARLI, İstanbulDHA1 MAYIS Emek ve Dayanışma Günü'nde demir bariyerle kapatılan, polisin yoğun güvenlik önlemi aldığı Taksim'de 2 kadın eylemci pankart açtı.

Dha İstanbul - Taksim'de  Pankart Açan 2 Kadına Gözaltı

Gülseli KENARLI, İstanbulDHA

1 MAYIS Emek ve Dayanışma Günü'nde demir bariyerle kapatılan, polisin yoğun güvenlik önlemi aldığı Taksim'de 2 kadın eylemci pankart açtı. 

Saat 08.45'te Taksim Meydanı'nı çevreleyen demir bariyerlere gelen 2 kadın üzerinde, "Mücadele Birliği. Fabrikalar tarlalar siyasi iktidar her şey emeğin olacak" yazan pankart açtı. Eylemci kadınlara ilk olarak trafik polisleri müdahale etti. Gözaltına alınan kadınlar  polis aracına bindirilip götürüldü

Görüntü Dökümü:

----------------

·    Korsan gösterinin görüntüleri

dhafeed

<< Önceki Haber | Sonraki Haber >>

İşçi Bayramı, Istanbul, İstanbul, 1 Mayıs, İktidar, Taksım, Taksim, Kadın, Polis, Dha