Dha İstanbul - Taksim'de Güvenlik Önlemleri Arttırıldı

Ozan URAL - Hakan KAYA / İSTANBUL DHA



1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü nedeniyle kutlamalara kapatılan Taksim Meydanı'nda güvenlik önlemleri arttırıldı. Güvenlik önlemleri kapsamında Taksim'e çıkan yollar saat 05.00 itibariyle kademeli olarak trafiğe kapatılmaya başlandı. Polis ekiplerinin meydandaki bekleyişi sürüyor.



GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:



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-TOMA'lardan görüntü



-Çevik Kuvvet polislerinin bekleyişi



-İşçilerin demir bariyerleri koyması



-Genel ve detaylar