Dha İstanbul- Sümeyye Erdoğan Bayraktar Eşiyle Birlikte Oyunu Kullandı

Haber: Özgür ALTUNCU / Kamera: İdris TİFTİKCİ, İstanbulDHA



Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın oy kullanacağı Küçük Çamlıca Saffet Çebi Ortaokulu'nda hazırlıklar tamam. Okula çıkan tüm yollarda polis tarafından güvenlik önlemleri alındı. Araçlar aranarak bölgeye alınıyor. Okul içinde ve çevresinden de geniş güvenlik önlemleri alındı. Erdoğan ve ailesi 3248 numaralı sandıkta oy kullanacak.



SÜMEYYE ERDOĞAN VE EŞİ ERKENDEN OYUNU KULLANDI



Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kızı Sümeyye Erdoğan Bayraktar ve eşi Selçuk Bayraktar sabah erken saatlerde okula gelerek oylarını kullandı.



Öte yandan Doğan Holding Onursal Başkanı Aydın Doğan da eşi Sema Doğan'la birlikte aynı okulda oyunu kullandı.



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Sümeyye Erdoğan ve eşinin oy kullanmaya gelmesi, ayrılması



Aydın Doğan ve eşinin oy kullanmaya gelişi ve okuldan ayrılmaları