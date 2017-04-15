Dha İstanbul - Sultangazi'deki Olaya Adli ve İdari Soruşturma Başlatıldı

Sultangazi'de 'dur' ihtarına uymadığı öne sürülen araca ateş açılması sonucu 2 kişinin öldüğü olayla ilgili adli ve idari soruşturma başlatıldı.



Emniyet kaynakları, 'Dur' ihtarı sonrası ehliyetsiz 15 yaşındaki sürücünün bir polise ve zırhlı araca çarparak kaçması üzerine ekiplerin ateş açtığını belirtti.



Olay sırasında araçta bulunan Birkan Y.'nin ilk ifadesinde "Alkol almak için ormana gittik. Ormandan çıkarken polis ekiplerini gördük. Demirhan E.'ye ekiplerin trafik polisi olmadığını durmasını söyledik. Daha sonra 'Tamam' dedi. Ardından hızla gaza bastı. Niye böyle yaptığını anlamadım" dediği öğrenildi.



Haber: Çağatay KENARLI, İSTANBUL DHA



Sultangazi'de 2 gencin öldüğü olayla ilgili İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı ve İstanbul Emniyet Müdürlüğü tarafından adli ve idari soruşturma başlatıldı.



Emniyet kaynaklarından edinilen bilgiye göre Sultangazi İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerine yapılan bir ihbar sonucu polis ekipleri, Sultangazi Kent Ormanı'nda saat 22.00 sıralarında giriş- çıkışı kapatarak denetim yaptı. Bu sırada içinde 5 gencin bulunduğu araç durdurulmak istendi. Sürücü koltuğunda 15 yaşındaki Demirhan E.'nin bulunduğu otomobil bir anda hızlandı. Otomobil önce bir polise hafif şekilde çarptı, ardından da zırhlı araca çarparak yoluna devam etti.



2 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ



Bunun üzerine ekipler önce havaya ateş etti. Daha sonra ise şüpheli otomobile ateş açıldı. Hızla yoluna devam eden otomobil tıp merkezi önünde durdu. Araçta bulunan 5 kişiden 4'ünün vurulduğu ortaya çıktı. Ağır yaralanan 18 yaşındaki Oğuzhan Erkul ve Barış Kerem hayatını kaybetti Olayda Ramazan A.(17) ile Demirhan E.(15) ise hafif şekilde yaralandı. Birkan Y.(17) ise yara almadı.



BİR ANDA GAZA BASTI İDDİASI



Gözaltına alınan 17 yaşındaki Birkan Y.'nin, polis ekiplerine verdiği ilk ifadesinde, "Alkol almak için ormana gittik. Ormandan çıkarken polis ekiplerini gördük. Demirhan E.'ye ekiplerin trafik polisi olmadığını durmasını söyledik. Daha sonra 'Tamam' dedi. Ardından hızla gaza bastı. Niye böyle yaptığını anlamadım" dediği öğrenildi.



OTOMOBİLİN ARANMASI VAR, 15 YAŞINDAKİ SÜRÜCÜNÜN EHLİYETİ YOK



Yapılan inceleme sonrası otomobilin hacizli olması sebebiyle arama kaydının bulunduğunu, 15 yaşındaki sürücü Demirhan E.'nin de ehliyetinin olmaması sebebiyle kaçmış olabileceği belirtildi.



ADLİ VE İDARİ SORUŞTURMA BAŞLATILDI



İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı ve İstanbul Emniyet Müdürlüğü tarafından, yaşanan olayın aydınlatılması için adli ve idari soruşturma başlatıldı.