Dha İstanbul - Sultangazi'de Mezarlıkta Erkek Cesedi Bulundu

Haber - Kamera: Ersan SAN / İstanbul DHA



Sultangazi'de Eski Habipler Mezarlığı'na bir çuval içerisinde atılmış halde erkek cesedi bulundu. Üzerinde kimlik çıkmayan ceset üzerinde darp izlerine rastlandı.



Habipler Mahallesi Eski Habipler Mezarlığı'nda duvar dibinde bir çuval içerisinde ceset olduğu ihbarı üzerine polis harekete geçti. Olay yerine gelen ekipler, çuvalın içerisinde 30-35 yaşlarında bir erkek cesedi olduğunu belirledi. Üzerinde herhangi bir kimlik çıkmayan ceset üzerinde darp izlerine rastlandı. Olay yeri inceleme ekipleri ve Cumhuriyet savcısının olay yerindeki inelemesi sürerken cesedin, incelemelerin ardından otopsi için Adli Tıp Kurumu'na götürüleceği öğrenildi.



Polis olayla ilgili geniş çaplı soruştuma başlattı.



Görüntü Dökümü



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-Olay yerinden görüntüler



-Polisin incelemeleri



-Olay yeri incleme ekiplerinin çalışmaları



-Detaylar