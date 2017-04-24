Dha İstanbul - Sultanahmet Meydanı'nda 24 Nisan Anması

Haber / Kamera: Yaşar KAÇMAZ, İstanbul DHA



İnsan Hakları Derneği (İHD), 1915 olaylarında hayatını kaybeden Ermeniler için anma etkinliği düzenledi. Öğlen saatlerinde, Sultanahmet Meydanı'nda gerçekleştirilen anmaya İHD üyelerinin yanı sıra Avrupa'dan ve dünyanın çeşitli bölgelerinden gelen Ermeniler de katıldı. Anma süresince ellerinde karanfiller bulunan ve 1915 olaylarında yaşamını yitirenlerin fotoğraflarını taşıyan eylemciler, üzerinde 'Ermeni Soykırımı tanı, af dile, tazmin et' yazılı pankart açtı. Bu sırada anmanın yapıldığı bölgede bulunan ve öğrenci oldukları öğrenilen bir grup slogan attı. 'Mustafa Kemal'in askerleriyiz, Enver Paşa'nın askerleriyiz sloganları atan grup polisin araya girmesiyle kısa sürede bölgeden uzaklaştırıldı. Yaşanan kısa süreli bu gerginliğin ardından anmaya katılan Avrupa Irkçılık Karşıtı Taban Hareketi (EGAM) Başkanı Benjamin Abtan söz aldı. Abtan, "Soykırım inkarına karşı yürütülen mücadele sadece burada değil, bütün dünyada yürütülen bir mücadele. Biz Avrupa'dan ve Amerika'dan gelen Ermeniler ve Ermeni olmayanlar olarak bu mücadele için buradayız" şeklinde konuştu. Abtan'ın ardından İnsan Hakları Derneği İstanbul Şubesi Irkçılık ve Ayrımcılığa Karşı Komisyon üyesi Meral Çılgın açıklama yaptı. Komisyon adına basın metnini okuyan Çılgın, "Bugün bir 24 Nisan'da Ermeni Soykırımın kurbanlarını anıyor, faillerin torunları olarak utancımızı dile getiriyor, inkara son diyoruz" diye konuştu. Çılgın ayrıca Enver ve Talat Paşa isimlerinin okul, cadde, sokak ismi olarak kullanılmasını eleştirerek "İHD İstanbul Şubesi Irkçılığa ve Ayrımcılığa Karşı Komisyon olarak bizler Talat Paşa'nın Özgürlük Anıtı'yla onurlandırılmasını ve kutsallaştırılmasını reddediyoruz. Soykırımın soğukkanlı mimarı Talat Paşa'nın adıyla donatılmış bir şehirde hiçbir şey olmuyormuş, her şey yolundaymış gibi yaşamayı, bunun normalleştirilmesini ve sıradanlaştırılmasını reddediyoruz" dedi.



Açıklamaların ardından etkinlik olaysız bir şekilde son buldu.



Görüntü Dökümü:



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-Fotoğraf ve karanfil taşıyan eylemcilerden görüntü



-Pankart tutan eylemciler



- grubun slogan atması ve uzaklaşması



-Benjamin Abtan'ın açıklaması



-Meral Çılgın'ın açıklaması



-Genel ve detaylar