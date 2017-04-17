Dha İstanbul - Silivri'de İki Darbe Girişimi Davası Görülüyor

Haber / Kamera: Serpil KIRKESER, İstanbul DHA



15 Temmuz darbe girişimi gecesi İstanbul Valiliği'ni işgal girişiminde bulunan 12'si tutuklu 90 asker hakkında açılan dava ile TRT ve Dijitürk'ün yayınını kesmek için hareket eden 56'sı tutuklu 94 kişi hakkında açılan dava aynı anda Silivri'de görülüyor.



VALİLİĞİ İŞGAL DAVASINDA SANIKLAR İFADE VERDİ



Silivri Ceza İnfaz Kurumları karşısında bulunan binada yer alan İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen İstanbul Valiliği'ni işgal girişimi davasının 5. duruşması başladı. Duruşmaya 12'si tutuklu sanık ile 2 tutuksuz hazır bulundu. Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile duruşmaya bağlanarak savunmasını yapan er Murat Pazar, suçlamaların hiçbirini kabul etmediğini belirterek, "Tatbikat var denildi o şekilde kışladan çıkarak valiliğe gittik. Nizamettin Aydın, 'TSK'nın emriyle güvenlik önlemi alınacak' dedi. Halk gelmeye başladı. Daha sonra teslim olduk. Valilik binasının arka kapısı kırılarak içeri girildi. Bina aratıldı, içerde kimse yoktu. Tüm odaları kontrol ettik, kilitli oda yoktu" diye konuştu.



"BİR DURUM OLURSA ÖNCE HAVAYA SONRA YERE SIKIN DİYE TALİMAT VERDİ"



Sanık erlerden Hasan Baycan da suçlamaları kabul etmediğini, kendilerine 'Tatbikat var' denildiğini ve 7-8 gibi İstanbul Valiliği'ne gittiklerini anlattı. Sanık Baycan, valilikte güvenlik önlemi aldıklarını belirterek, "Kışladan çıkmadan önce bir komutan 'Bir durum olursa önce havaya sonra yere sıkın' diye talimat verdi. Rütbesini göremedim. Valiliğe gittiğimde de dışarıda görevliydim" dedi. Diğer tutuksuz sanıklar da benzer ifadeler verdi. Duruşma tutuksuz sanıkların ifade vermesiyle devam ediyor.



DİĞER DARBE DAVASI'NDA DA KİMLİK TESPİTİ YAPILIYOR



Öte yandan 15 Temmuz darbe girişiminde TRT ve Dijitürk'ün yayınını kesmek için hareket eden aralarında subay, astsubay, er ve 6 sivil teknik personelin bulunduğu 56'sı tutuklu 94 kişi hakkında açılan davada da başladı. İstanbul 24. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada sanıkların kimlik tespiti yapılıyor.







Görüntü Dökümü:



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-Silivri Cezaevinden görüntü



-Duruşma salonundan görüntü



-Askerden görüntü



-Genel ve detaylar