Dha İstanbul - Sıcaktan Bunalanlar Boğaz'a Atladı

Haber-Kamera: Zeki GÜNAL - İSTANBUL



İstanbul'da etkili olan sıcak hava nedeniyle Emirgan'da bir grup genç denize giri serinledi.



Sıcak havanın etkisizle İstanbul'da çok sayıda kişi deniz kenarında serinlemeyi tercih etti. Emirgan'da bir grup genç, kendilerini boğazın serin sularına bıraktı. Gençler denize girerek serinledi.



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-Emirgan'da denize girenler



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