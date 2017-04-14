Dha İstanbul - Sevgilisine Kızdı Caddeyi Savaş Alanına Çevirdi : 2' Si Ağır 6 Yaralı (Geniş Haber)

Sevgisiyle tartıştıktan sonra caddeye çıkan saldırgan önüne gelene ateş açtı. Olay yerine gelen polis ve sağlık ekipleri caddede kanlar içinde yatan 6 yaralı buldu. Yaralılardan 2'sinin durumu ağır.



*Gasp suçundan girdiği cezaevinden, cezasının bitimine 1 yıl kala yeni infaz yasasından faydalanarak çıkan saldırgan kayıp



Sinan BİLGİLİ, İstanbulDHA



Bahçelievler'de sevgilisiyle tartışan 21 yaşındaki saldırgan sokağa çıkıp önüne gelen ateş etti, 2'si ağır 6 kişi yaralandı. Saldırgan kaçtı. Polis, dün gece 21.00 sıralarında meydana gelen olay sonrası kayıpları karışan Eray Aygün adlı saldırganı yakalamayı çalışıyor. Aygün'ün cezaevlerindeki yoğunluğu ortadan kaldırmaya yönelik olarak çıkarılan infaz yasasından faydalanarak cezaevinden çıktığı tespit edildi.



ÖNCE SEVGİLİSEYLE SONRA SOKAKTA KARŞILAŞTIĞI KİŞİLERLE



Olay dün akşam 21.00 sıralarında Bahçelievler Şirinevler Mahmutbey Caddesi üzerinde meydana geldi. Sevgilisiyle tartışan 21 yaşındaki Eray Aygün dışarı çıktıktan sonra 2 kişiyle bilinmeyen bir nedenle tartışmaya başladı. Görgü tanıkları anlattıklarına göre belinden silahını çıkarıp ateşleyen Aygün tartıştığı 2 kişiyi vurdu.. Caddede yürümeye devam eden saldırgan bu kez 4 kişilik bir grubun üzerine kurşun yağdırdı. Aygün'ün bu kişeleri de "ne bakıyorsunuz" diye bağırdıktan sonra vurduğu öğrenildi.



POLİS VE SAĞLIK EKİPLERİ CADDEDE 6 YARALI BULDU



İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri 2'si ağır 6 yaralıyı Bakırköy ve Bahçelievler'deki hastanelere kaldırdı.



1 SENE KALA CEZAEVİNDEN ÇIKMIŞ



Polis Aygün'ün cezaevlerindeki yoğunluğu ortadan kaldırmaya yönelik olarak çıkarılan infaz yasasından faydalanarak cezaevinden çıktığını tespit etti. Gasp suçundan cezaevinde olduğu öğrenilen Aygün'ün cezasının bitimine 1 sene kala tahliye edildiği öğrenildi. Olay sonrası kayıplara karışan Eray Aygün'ü yakalama çalışmaları devam ediyor.



PANİK ANI KAMERADA



Aygün'ün 6 kişiyi vurduğu sırada yaşananlar çevredeki bir dükkanın güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde silah seslerini duyan vatandaşlar dükkanlarından çıkarak olay yerine bakarken diğer vatandaşlar ise uzaklaşıyor. Yine vatandaşlar tarafından çekilen cep telefonu görüntülerinde ise sağlık ekiplerinin yerdeki bir yaralıya müdahale etmesi yer alıyor.







Görüntü Dökümü



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-GÜVENLİK KEMARASI



-Sokakta kaçışanlar



-Dükkanlardan dışarı bakanlar



CEP TELEFONU



-Yerde yatan yaralı



-Sağlık ekiplerinin müdahalesi



-Olay yeri aktüel görüntü