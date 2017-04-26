Dha İstanbul - Servisteki Patlama İddiasında Olayın Hemen Sonrası Görüntülendi

Haber-Kamera Cengiz ÇOBAN - Çağatay KENARLI - İSTANBUL DHAPendik'te seyir halindeki özel bir üniversiteye ait servis minibüsünde patlama meydana geldiği öne sürüldü.

Dha İstanbul - Servisteki Patlama İddiasında Olayın Hemen Sonrası Görüntülendi

Haber-Kamera Cengiz ÇOBAN - Çağatay KENARLI - İSTANBUL DHA

Pendik'te seyir halindeki özel bir üniversiteye ait servis minibüsünde patlama meydana geldiği öne sürüldü. 

Nedeni bilinmeyen patlama sonrası minibüste büyük çapta hasar meydana gelirken minibüs sürücüsü ve 4 öğrenci yaralandı.

Olayın hemen sonrası bir kişinin cep telefonu kamerasına yansıdı. Görüntülerde yerde yatan yaralılar ve yardım etmeye çalışanlar görülüyor.

Görüntü Dökümü

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Cep telefonu kamerasından;

-Yerde yatan yaralılar

-Yerde yatanlar yardım etmeye çalışanlar

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