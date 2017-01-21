Dha İstanbul - Şehit Selim Topal İçin Evinin Önünde Helallik Alındı

SON KEZ BABA OCAĞINDA..



Haber-Kamera: Cengiz ÇOBAN-İSTANBUL-DHA



Suriye'nin El-Bab bölgesinde DEAŞ'lı teröristlerin saldırısı sonucu şehit olan Uzman Çavuş Selim Topal, Pendik 15 Temmuz Şehitler Camii'nde ikindi namazını müteakip cenaze töreni düzenlendi. Törene Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Başbakan Binali Yıldırım da katıldı. Cenaze namazının ardından şehidin cenazesi helallik alınmak üzere Sancaktepe'deki baba ocağına getirildi. Burada yapılan dua ve helalliğin ardından cenaze Samandıra mezarlığında toprağa verildi.



Görüntü Dökümü



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-Şehit cenazesinden görüntü



-Ailesi ve yakınlarının görüntüsü



-Dua ve helalilk alınması



-Genel ve detay görüntüler