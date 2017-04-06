Dha İstanbul - Sami Elvan Olay Gününü Anlattı

Haber: Ümit TÜRK / İstanbul DHA



Gezi Parkı eylemlerine ilişkin kafasına gaz kapsülü isabet eden ve 269 gün sonra tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden Berkin Elvan'ın öldürülmesine ilişkin davada konuşan baba Sami Elvan, ailesinin ölüm tehditi aldığını söyledi.



İstanbul 17. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davada konuşan Sami Elvan, olay gününü anlattı. Olaydan bir gün önce eşiyle birlikte tekstil işçisi olarak çalıştığı işyerinden 13.00 sıralarında paydos ederek eve geldiğini anlatan baba Elvan devamında şunları söyledi; "Berkin yanıma gelip, Pazartesi günü mezuniyet töreni olduğunu ve törende giyecek kıyafeti almamı istedi. Ben de tamam dedim. Ancak yorgun olduğum için annesi ile birlikte elbise almaya gittiler. Akşam geldiklerinde Berkin dışarıda kalmak istemiş, gelmemişti. O sırada Gezi Parkı olayları vardı. Ablasıyla kardeşi de dışarı çıkmak istedi. Önce izin vermedim. Bana sadece hak arayacaklarını söylediler. Ben de anneleriyle birlikte gitmelerine izin verdim. Tekrar uyumuşum. Sabah küçük kızım uyandırdı beni. 'Baba, Berkin'in kafası kırılmış' dedi. Uyku sersemi olarak ayakkabılarımı dahi giymeden dışarıya fırladım. Ancak Berkin'i hastaneye kaldırmışlardı. Yollar kapalı olduğu için Kasımpaşa'yı dolanarak hastaneye götürmüşler. Biz de aynı yoldan hastaneye gittik. Önce kimseyle görüşemedik. Sonra ameliyatta olduğunu söylediler. Ameliyattan çıkardıktan sonra da yoğun bakıma aldılar. Doktoru iyi şeyler söylemedi"



"OĞLUM SANKİ DARBE YAPMIŞ GİBİ KARİKATÜRLERİNİ YAPIYORLAR"



Zaman zaman gözyaşarına hakim olamayan Sami Elvan, Berkin'i kimin vurduğunun görüntülerde tespit edildiğini ancak ortaya çıkarılmak istenmediğini söyledi. Elvan, "Çünkü dönemin Başbakan'ı şimdi ki Cumhurbaşkanı olan Recep Tayyip Erdoğan 'emri ben verdim' dedi" diye konuştu. Kendisinin ve ailesinin sürekli ölüm tehditleri aldığını belirten Elvan, "Sanki benim çocuğum 15 Temmuz darbesini yapmış gibi, tankın önünde karikatürleri çiziliyor. Ben adalet istiyorum. Benim çocuğum kimseye yanlış yapmadı" ifadesinde bulundu.



KARDEŞİ DE TEHDİT EDİLDİĞİNİ SÖYLEDİ



Daha sonra söz alan Berkin Elvan'ın kardeşi Gamze Elvan da tehdit aldığını belirterek, polisler tarafından iki kez gözaltına alınmak istediğini ancak mahallelinin buna izin vermediğini söyledi.



TANIK: POLİSLER KÜFÜR EDİNCE INI ÇEKTİK



Daha sonra tanık beyanlarına geçildi. Okmeydanı'nda özel bir klinikte diş hekimi asistanı olarak çalışan Perihan Kok, olay günü gaz atan bazı polislerin fotoğrafını çektiğini söyledi. Kok, olaylar sırasında yoğun gaz atıldığı için klinik önündeki polisleri 'hasta var' diye uyardık. Ancak polisler bize küfür edince ben de sinirlenerek fotoğraflarını çektim. Ertesi gün iş yerine gelince bir tane çocuğun polis tarafından vurulduğunu söylediler. Ben de bize küfür eden polislerden biri olabilir diye fotoğrafı savcılığa verdim" dedi.



TANIK: INI ÇEKTİĞİMİZ POLİSLER BERKİN'İN VURULDUĞU YERE DOĞRU KOŞTULAR



Tanık olarak dinlenen Diş Hekimi Meltem Başbuğ da, yoğun gaz atmaları nedeniyle içeride astım hastası olduğu için polisleri uyardıklarını ancak kendilerine cinsiyetçi küfürler savurdukları için polislerin fotoğrafını asistanıyla birlikte çektiğini anlattı. Fotoğrafı 07.05'te çektiklerini söyleyen Başbuğ, polislerin ise 5-10 dakika sonra Berkin'in vurulduğu yere doğru koştuklarını söyledi. Duruşma devam ediyor.