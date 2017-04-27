Dha İstanbul -  Rus Askeri Gemisindeki 78 Mürettebatın Tamamı Kurtarıldı

İSTANBUL DHA



İstanbul Boğazı açıklarında Rusya Federasyonu Deniz Kuvvetlerine ait istihbarat gemisinin, YOUZARSIF H isimli yük gemisiyle çarpışması sonrasında Türk Silahlı Kuvvetleri gemideki mürettebatın kurtarılması için havadan ve denizden arama kurtarma operasyonu düzenledi. Tamamlanan operasyonda, Rus askeri gemisindeki 78 kişiden oluşan mürettebatın tamamı tahliye edildi.



Türk Silahlı Kuvvetleri'nden konuya ilişkin yapılan açıklamada şöyle denildi: "Rusya Federasyonu Deniz Kuvvetlerine ait RFS LIMAN isimli istihbarat gemisi ile Togo bandıralı YOUZARSIF H isimli yük gemisi, 27 Nisan'da saat 11.45 civarında İstanbul Boğazı yaklaşma sularında Kilyos kuzeyi, 29 kilometre mesafede yoğun sis nedeniyle çarpışmıştır. Türk arama kurtarma sahasında meydana gelen kaza sonrasında, Türk Silahlı Kuvvetleri unsurlarınca olaya süratle müdahale edilerek 78 kişiden oluşan Rus askeri gemisi personelinin tamamı sağ olarak kurtarılmıştır. Anılan Rus askeri gemisi kaza sonrasında kısa süre içerisinde batmıştır. Kayıp gemi personeli bulunmamaktadır. Togo bandıralı gemide hafif hasar olduğu öğrenilmiştir. Romanya'dan çıkarak Ürdün'e intikal etmekte olan geminin, sıhhi tahliye gerektiren personeli bulunmamaktadır. Arama Kurtarma harekatı; Deniz Kuvvetleri Komutanlığından TCG İMBAT ve TCG KILIÇ hücumbotları, TCG AKIN kurtarma gemisi ve TCG TEKİRDAĞ karakol gemisi ile bir adet SH-70 tipi helikopter; Hava Kuvvetleri Komutanlığından bir CN-235 arama kurtarma uçağı ve bir arama kurtarma helikopteri; Sahil Güvenlik Komutanlığından bir sahil güvenlik botu ve bir arama kurtarma helikopteri ile yürütülmüştür."



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-Kurtarma anından fotoğraflar