Dha İstanbul - Rekor Kıran Borsa Çalışanlarına Minik Öğrencilerden Konser

Haber-Kamera: Ali AKSOYER / İSTANBUL DHA



Geçtiğimiz tüm zamanların en yüksek seviyesine çıkan Borsa İstanbul A.Ş.'nin çalışanlarına ilkokul öğrencileri konser verdi. Yaşları 6 ile 10 arasında değişen İMECE ilkokulunun minik öğrencilerin Flüt, piyano ve Keman çalarak söyledikleri çocuk şarkıları ve çaldıkları klasik eserler borsa çalışanları tarafından dakikalarca alkışlandı. Borsa İstanbul A.Ş.'de geçtiğimiz hafta içinde BIST 100 Endeksi tüm zamanlar en yüksek seviyesine çıkarak tarihi rekorlara imza atmıştı. Borsa çalışanlarına yönelik motivasyonu arttırmak ve stres atmak amacıyla düzenlenen etkinlikte İMECE İlkokulu öğrenci korusu bir konser verdi. Maslak'ta bulunan Borsa binasında düzenlenen etkinlikte yaşları 6 ile 10 arasında değişen minik öğrenciler Flüt, Piyano, Keman, Davul, tef gibi enstrumanları kullanarak borsa çalışanlarına keyifli dakikalar yaşattılar. Minik öğrenciler "Daha dün annemizin kollarında yaşarkenö şarkısıyla başladıkları konserlerinde söyledikleri çocuk şarkıları ve çaldıkları klasik eserlerle izleyicilerin beğenisini kazandı.



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