Dha İstanbul - Polis, Seyir Halinde Patlayan Servis Aracına  Çanta Bırakan Şüpheliyi Arıyor

Haber: Çağatay KENARLI, İSTANBUL DHA



Pendik'te seyir halindeki özel bir üniversiteye ait servis minibüsünde minibüs sürücüsü ve 4 öğrencinin yaralandığı patlamada polis ekipleri yeni detaylara ulaştı.



Ekipler yaptığı çalışmalarda üniversitede bekleyen servis aracına henüz kimliği belirlenemeyen bir kişinin çantayla bindiğini, çantasız olarak indiğini tespit etti. Polis, patlamaya bu çantada bulunan el yapımı patlayıcının sebep olduğunu ileri sürdü. Servis aracına el yapımı patlayıcıyı bıraktığı iddia edilen şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.