Ersan SAN, İstanbulDHA
İlk belirlemelere göre 4 kişinin yaralandığı yangının sürdüğü fabrikadan yükselen dumanlar kilometrelerce uzaktan görülebiliyor. Bir patlama sonrası başlayan yangına çok sayıda itfaiye ekibi müdahale ediyor, bu sırada zaman zaman patlamalar yaşanıyor.
Görüntü Dökümü
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yükselen dumanlar
Dha İstanbul - Plastik Fabrikasında Yangından İlk Görüntüler
Ersan SAN, İstanbulDHAİlk belirlemelere göre 4 kişinin yaralandığı yangının sürdüğü fabrikadan yükselen dumanlar kilometrelerce uzaktan görülebiliyor.
Ersan SAN, İstanbulDHA
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