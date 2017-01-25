Dha İstanbul - Plastik Fabrikasında Yangından İlk Görüntüler

Ersan SAN, İstanbulDHAİlk belirlemelere göre 4 kişinin yaralandığı yangının sürdüğü fabrikadan yükselen dumanlar kilometrelerce uzaktan görülebiliyor.

Dha İstanbul - Plastik Fabrikasında Yangından İlk Görüntüler

Ersan SAN, İstanbulDHA

İlk belirlemelere göre 4 kişinin yaralandığı yangının sürdüğü fabrikadan yükselen dumanlar kilometrelerce uzaktan görülebiliyor. Bir patlama sonrası başlayan yangına çok sayıda itfaiye ekibi müdahale ediyor, bu sırada zaman zaman patlamalar yaşanıyor.

Görüntü Dökümü

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yükselen dumanlar


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