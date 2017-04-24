Dha İstanbul - Pilot İhtiyacı İçin Havayolları ve TSK Masada

Tolga ÖZBEK / İstanbul DHA



Acil pilot ihtiyacının karşılanması için havayolu şirketleri ve Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) görüşmelerinde önemli aşama geride kaldı. TSK'nın ihtiyacı karşılanırken havayolllarını da pilot sıkıntısına sokmadan bu sürecin atlatılması planlanıyor. Bu konuda kanuni düzenlemenin tamamlanmasının ardından düğmeye basılacak.



15 Temmuz Darbe Girişimi sırasında özelikle Hava Kuvvetleri Komutanlığı'nda çok sayıda pilot FETÖ bağlantısı nedeniyle atılmıştı. Pilot sayısının limite gelmesinin ardından TSK geri dönmek isteyen pilotlar için kapıyı açmıştı. Ancak ihtiyacın daha yüksek olması, tecrübeli pilot sayısının artırılması için farklı bir uygulama üzerinde çalışmalar tamamlandı.



ORTAK ÇÖZÜM



Konuyla ilgili olarak havayolları ile birlikte çalışan TSK, iki tarafı da sıkıntıya sokmadan yapılacak ortak çözümler konusunda ciddi yol aldı. Plana göre yaşı daha genç, sağlık kriterlerini tutan asker kökenli pilotlar Hava Kuvvetleri'ne dönecek. Belirli bir süre görev yapacak ve pilot yetiştirilmesine katkıda bulunacak.



Programın ikinci aşamasını, ABD'de uzun yıllardır uygulanan 'yedeklik' sistemi oluşturuyor. Mecburi hizmetini tamamlayıp havayollarına geçen askeri pilotlar, belirli bir yıl boyunca askeri görevlerini yerine getirecek. Örneğin bir F-16 pilotu mecburi hizmetinin ardından havayollarında uçarken yılın belirli bir döneminde Hava Kuvvetleri'ne dönecek. Minimum harbe hazırlık düzeyinde F-16 uçuşlarını yapacak. Daha sonra sivile dönecek. Geçişler sırasında tamamlayıcı eğitim alacak.



Askeri uzmanlar bir F-16 pilotunun yetişmesinin yıllar aldığı ve milyon dolarlara mal olduğuna dikkat çekerek "Benzer sistem ABD'de uygulanıyor. Savaş durumunda bu pilotlar göreve çağrılıyor. Böylelikle yetişmiş personel sorunu yaşanmıyorö dediler.