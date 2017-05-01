Dha İstanbul- Pankart ve Dövizlere "Fotoğraflı" Kontrol

Haber: Özgür ALTUNCU / Kamera: Güven USTA - İstanbul DHA)



Bakırköy'deki 1 Mayıs kutlamalarına katılanlar daha önce alışık olmadıkları bir kontrolden geçiriliyor. Kutlama için arama noktasına gelenler görevli polis tarafından aramadan geçiriliyor. Daha sonra görevli sivil polis memurları akıllı telefonlarla alana sokulan her pankart ve dövizi fotoğraflıyor. Bazen polisler bazen de 1 Mayıs katılımcıları pankart ve dövizleri açarak polis memurunun fotoğraf çekmesine yardımcı oluyor. Kontrolden geçen pankart ve dövizlerin fotoğrafları polis tarafından amirlerine gönderiliyor. Onay alan ve kayda geçen pankart ve dövizlerin içeri alınmasına izin veriliyor.



Görüntü Dökümü:



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Arama noktasından detay



Fotoğraf çeken polislerden detay



Pankart ve dövizlerin fotoğraf için açılıp tutulmasından detay



Genel ve detay görüntüler