Dha İstanbul - Özel Jet Kulübü Türkiye'de

İstanbul, DHA



Türkiye pazarına giren özel jet kulübü "JetSmarter" seferlerine 20 Ocak'ta başlıyor.



Yıllık üyelik ücreti ile 12 ay soyunca tüm uçuşlarda sınırsız uçma hakkı sunan şirketin ilk uçuş noktası İstanbul Sabiha Gökçen'den Ankara Esenboğa Havalimanı olacak. Şirket sırasıyla KKTC'de Ercan, Londra, Dubai, Bodrum ve Mikanos hatlarını açacak.



Uçuşlar hakkında bilgi veren JetSmarter Türkiye Satış ve Pazarlama Müdürü Ömer Erdağ, uçuşların Pazartesi ve Perşembe günleri İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan Ankara'ya, haftada iki gün karşılıklı uçuşlar planlandığını, Cuma günleri gidiş ve Pazar günleri dönüş olarak yine İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan Ercan Havalimanı'na haftada bir gün özel jet uçuşları düzenleneceğini belirtti.



LONDRA VE DUBAİ'YE DE UÇACAK



JetSmarter'ın ilk uçuş ise 20 Ocak Cuma 2017'de Ercan Havalimanı'na gerçekleştirilecek. Çok yakında İstanbul'dan Londra ve Dubai uçuşlarını başlatacak olan şirket, yaz boyunca da Bodrum ve Mikanos'a uçmayı planlıyor. Üyeler aynı zamanda İstanbul kalkışlı Ankara ve Ercan uçuşlarına ilave olarak Miami, New York, Chicago, Los Angeles, Londra, Paris, Milano ve daha birçok popüler seyahat noktası arasında düzenlenen jet shuttle uçuşlarına ücretsiz ve sınırsız olarak katılabilecek.



İLK ÜYELİĞE ÖZEL İNDİRİM



JetSmarter'in uçuşlarından, ücretsiz koltuklarından, lüks ve konforundan yararlanmanın bedeli 11.500 dolar. Ayrıca bir kereye mahsus 3500 dolar giriş bedeli alınıyor. Şubat ayı sonuna kadar sadece Türkiye'ye özel 1500 dolar indirim ve üyelerin beraber seyahat etmek istedikleri kişilerin uçuş bedelini de ödeyebilecekleri, 2000 dolar uçuş kredisi hediye olarak veriliyor. Bu bedel karşılığındaysa tüm dünyada sınırsız uçuş imkanı kazanılıyor.



PİYASA DEĞERİ 1.5 MİLYAR DOLAR



Amerika'da 2012 yılında kurulan JetSmarter'ın piyasa değeri 1.5 milyar dolar olarak belirlendi. Sistemi deneyimledikten sonra yatırım yapmaya karar verenlerin sayısı 100'ü bulurken, yatırımcılar arasında Suudi Arabistan Hanedanı Suud ailesinin yanı sıra hip hop sanatçısı ve iş insanı Jay Z gibi isimler bulunuyor.



Sistemi sıklıkla kullananlar arasında ise Jeremy Piven, Fergie, Kate Upton, Karina Smirnoff, Whoopi Goldberg, Cindy Crawford, Charlotte McKinney, Connor McGregor, Gerard Butler, Daymond John, DJ Khalad, Alessandra Ambrosio, Jamie Foxx gibi tanınmış isimler bulunuyor.



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Basın toplantısı



JetSmarter Türkiye Satış ve Pazarlama Müdürü Ömer Erdağ röportajı