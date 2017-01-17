Dha İstanbul(Özel Görüntülerle)- Reina Saldırganın Yakalandığı Operasyonda Gözaltına Alına Kadınlar...

Haber - Kamera: Soner HASIRCIOĞLU / İSTANBUL DHA



Reina katliamını gerçekleştiren saldırganın yakalandığı operasyonda 3 kadın da gözaltına alındı. Kadınlar sağlık kontrolünden geçirdikten sonra İstanbul emniyetine götürüldü.



Üç kadın şüphelinin sağlık kontrolünde geçirileceği hastanede önlem alındı. Hasta giriş çıkışına izin verilmedi. Bu sırada şüpheliler hastaneye getirildi. Sağlık kontrolünün ardından aynı güvenlik önlemleri altında hastaneden çıkarılan şüpheliler, emniyete götürüldü.



Görüntü Dökümü;



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-Gözaltına alına kadının sağlık kontrolünden geçirilmesi



-Polis aracının çıkışı