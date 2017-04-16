Dha İstanbul - Oyunu Kullanan İstanbullular Pikniğe Koştu

Haber - Kamera : Serpil KIRKESER - Ramazan EĞRİ - Hakan TARHAN / İSTANBUL DHA



Oyunu kullanan İstanbullular havanın güneşli ve sıcak olmasını fırsat bilip piknik yapmak için park ve bahçelere koştu. Bağcılar ve Esenler'de ailecek piknik yapan vatandaşlar, havanın sıcak olması nedeniyle piknik yapmaya geldiklerini belirterek, oylarını da kullandıklarını söyledi. Çocuklarda çarpışan arabalara ve gondola binip salıncakta sallandı. Esenler'de yol kenarında da et pişiren vatandaşlar da güneşli havanın tadını doyasıya çıkardı.



Pendik'te de oyunu kullandıktan sonra piknik yapan vatandaşlar, bir anda bastıran yağmurun altında kalarak ıslandı.



Görüntü Dökümü:



-Parktan görüntü



-Mangal yapan vatandaşlar



-Vatandaşlar ile röp



-Çarpışan arabaya ve gondola binen çocuklar



-Piknik yaparken yağmurun altında kalan vatandaşlar



-Yağmurdan korunmaya çalışanlar



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