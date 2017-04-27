Dha İstanbul - Oyuncu Tolga Karel Serbest Bırakıldı
Haber: Yüksel KOÇ / İstanbul DHAAmerika'dan geldiği Atatürk Havalimanı'nda aleyhinde süren bir davada hakkında yakalama kararı nedeniyle gözaltına alınan oyuncu Tolga Karel, ifadesinin ardından serbest bırakıldı.
Haber: Yüksel KOÇ / İstanbul DHA
Amerika'dan geldiği Atatürk Havalimanı'nda aleyhinde süren bir davada hakkında yakalama kararı nedeniyle gözaltına alınan oyuncu Tolga Karel, ifadesinin ardından serbest bırakıldı.
Trafikte tartıştığı kişinin şikayeti üzerine hakkında, İstanbul Anadolu Asliye Ceza Mahkemesi'nde "Tehdit" suçundan dava açılan oyuncu Tolga Karel, ifadesi alınamadığı için hakkında çıkarılan yakalama kararı nedeniyle Amerika'dan geldiği İstanbul Atatürk Havalimanı'nda gözaltına alındı.
İfadesi için İstanbul Anadolu Adalet Sarayı'na çıkarılan Karel, Asliye Ceza Mahkemesi'nde hakkında açılan dava kapsamında ifadesi alındıktan sonra serbest bırakıldı.