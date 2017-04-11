Dha İstanbul- Oyuncak Bebeğe Gizlenmiş Uyuşturucu

Baş bölümüne uyuşturucu gizlediği oyuncak bebeği Azerbaycan'a göndermek isteyen 1 kişi yakalandı







Çağatay KENARLI, İstanbul DHA



İstanbul Uyuşturucu ile Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri aldığı bir ihbar üzerine Azerbaycan'a bir kolide uyuşturucu yollanacağını belirledi. Polis ekipleri, 24 Mart'ta Başakşehir'de bir kargo firmasının yurtdışı kargo bölümüne operasyon düzenleyerek Azerbaycan'a gidecek koliyi buldu. Koliyi açan ekipler 2 kutu çikolata, 1 kutu sakız, ayakkabı ve oyuncak bebek buldu. İncelemede oyuncak bebeğin kafa kısmına gizlenmiş 11 poşet içinde 84 gram esrar buldu.



Polis ekipleri kargo şirketinin güvenlik kamera görüntülerini inceleyerek koliyi teslim eden kişiyi belirledi. Bunun üzerine 28 Mart Salı günü Küçükçekmece'de O.U.(35)'yu yakalayarak gözaltına aldı. Mahkeme O.U.'yu yurtdışı çıkış yasağı koyarak serbest bıratı.







Görüntü Dökümü



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(Polis Kamerası)



-Polis ekiplerinin koliyi açması



-Koliden çıkan çikolatalar, ve 1 kutu sakız



-Oyuncak bebek



-Oyuncak bebeğin kafa kısmından çıkan uyuşturucu madde



-Genel ve detay görüntüler