Dha İstanbul - Oy Torbaları Seçim Kurullarına Gelmeye Başladı

Ali Kerem BENGİ / İstanbul DHAAnayasa Değişikliği Referandumu dolayısıyla İstanbul'da oy verme işleminin sona ermesinin ardından sayımı bitirilen oylar torbalarla ilçe seçim kurullarına getirilmeye başlandıGörüntü Dökümü: ------------------------Minibüsün gelişi-Görevlilerin torbalarla...

Dha İstanbul - Oy Torbaları Seçim Kurullarına Gelmeye Başladı

Ali Kerem BENGİ / İstanbul DHA

Anayasa Değişikliği Referandumu dolayısıyla İstanbul'da oy verme işleminin sona ermesinin ardından sayımı bitirilen oylar torbalarla ilçe seçim kurullarına getirilmeye başlandı

Görüntü Dökümü:

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-Minibüsün gelişi

-Görevlilerin torbalarla minibüsten inmesi

-Polisler eşliğinde seçim kuruluna gitmeleri

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