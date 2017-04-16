Dha İstanbul - Oy Torbaları Seçim Kurullarına Gelmeye Başladı
Ali Kerem BENGİ / İstanbul DHAAnayasa Değişikliği Referandumu dolayısıyla İstanbul'da oy verme işleminin sona ermesinin ardından sayımı bitirilen oylar torbalarla ilçe seçim kurullarına getirilmeye başlandıGörüntü Dökümü: ------------------------Minibüsün gelişi-Görevlilerin torbalarla...
Ali Kerem BENGİ / İstanbul DHA
Anayasa Değişikliği Referandumu dolayısıyla İstanbul'da oy verme işleminin sona ermesinin ardından sayımı bitirilen oylar torbalarla ilçe seçim kurullarına getirilmeye başlandı
Görüntü Dökümü:
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-Minibüsün gelişi
-Görevlilerin torbalarla minibüsten inmesi
-Polisler eşliğinde seçim kuruluna gitmeleri